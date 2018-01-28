АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

«GM-АвтоВАЗ» просрочил продление всех патентов на Chevrolet Niva II
Накануне стало известно, что СП «GM-АвтоВАЗ» просрочил продление всех патентов на производство автомобиля Chevrolet Niva второго поколения. Отмечается, что автопроизводитель просрочил полностью все патенты на данную модель.

«GM-АвтоВАЗ» просрочил продление всех патентов на Chevrolet Niva II


По закону действие патентов на промышленные образцы необходимо ежегодно продлевать, уплачивая при этом пошлины. Проект Niva II был зарегистрирован в 2014 году, до 2017 года подразделение «GM-АвтоВАЗ» продлевало патенты. Однако в этом году этого не произошло, в результате Роспатент вынес предупреждение о прекращении действия патента на проект.

Стоит напомнить, что прототип Chevrolet Niva II публике представили на Московском автосалоне в 2014 году. Разработчики изначально планировали начать производство внедорожника в 2015 году, но помехой стал экономический кризис. Весной 2017 года российские власти рассматривали возможность для поддержки проекта. По подсчётам представителей «GM-АвтоВАЗ», чтобы запустить производство нового Chevrolet Niva необходима крупная сумма в рамере 21,57 миллиарда рублей.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:35
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Датские ученые связывают рак с особым ферментом
Эксперт: Навальный становится политическим
Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на
Jeep привезет в Россию четыре новых
В Сети показали видео с заездов Jeep Grand
Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч
Просмотреть все новости