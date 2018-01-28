«GM-АвтоВАЗ» просрочил продление всех патентов на Chevrolet Niva II
Накануне стало известно, что СП «GM-АвтоВАЗ» просрочил продление всех патентов на производство автомобиля Chevrolet Niva второго поколения. Отмечается, что автопроизводитель просрочил полностью все патенты на данную модель.
По закону действие патентов на промышленные образцы необходимо ежегодно продлевать, уплачивая при этом пошлины. Проект Niva II был зарегистрирован в 2014 году, до 2017 года подразделение «GM-АвтоВАЗ» продлевало патенты. Однако в этом году этого не произошло, в результате Роспатент вынес предупреждение о прекращении действия патента на проект.
Стоит напомнить, что прототип Chevrolet Niva II публике представили на Московском автосалоне в 2014 году. Разработчики изначально планировали начать производство внедорожника в 2015 году, но помехой стал экономический кризис. Весной 2017 года российские власти рассматривали возможность для поддержки проекта. По подсчётам представителей «GM-АвтоВАЗ», чтобы запустить производство нового Chevrolet Niva необходима крупная сумма в рамере 21,57 миллиарда рублей.
По закону действие патентов на промышленные образцы необходимо ежегодно продлевать, уплачивая при этом пошлины. Проект Niva II был зарегистрирован в 2014 году, до 2017 года подразделение «GM-АвтоВАЗ» продлевало патенты. Однако в этом году этого не произошло, в результате Роспатент вынес предупреждение о прекращении действия патента на проект.
Стоит напомнить, что прототип Chevrolet Niva II публике представили на Московском автосалоне в 2014 году. Разработчики изначально планировали начать производство внедорожника в 2015 году, но помехой стал экономический кризис. Весной 2017 года российские власти рассматривали возможность для поддержки проекта. По подсчётам представителей «GM-АвтоВАЗ», чтобы запустить производство нового Chevrolet Niva необходима крупная сумма в рамере 21,57 миллиарда рублей.
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Добавил: Алина Вчера, 18:35