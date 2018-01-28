«GM-АвтоВАЗ» просрочил продление всех патентов на Chevrolet Niva II

По закону действие патентов на промышленные образцы необходимо ежегодно продлевать, уплачивая при этом пошлины. Проект Niva II был зарегистрирован в 2014 году, до 2017 года подразделение «GM-АвтоВАЗ» продлевало патенты. Однако в этом году этого не произошло, в результате Роспатент вынес предупреждение о прекращении действия патента на проект.Стоит напомнить, что прототип Chevrolet Niva II публике представили на Московском автосалоне в 2014 году. Разработчики изначально планировали начать производство внедорожника в 2015 году, но помехой стал экономический кризис. Весной 2017 года российские власти рассматривали возможность для поддержки проекта. По подсчётам представителей «GM-АвтоВАЗ», чтобы запустить производство нового Chevrolet Niva необходима крупная сумма в рамере 21,57 миллиарда рублей.