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В медучреждениях Москвы уже установлено свыше 3,5 тысяч видеокамер
В московских поликлиниках установили свыше 3 500 камер видеонаблюдения.

В медучреждениях Москвы уже установлено свыше 3,5 тысяч видеокамер

В рамках официального сайта главы Москвы разместили информацию, что по программе, направленной на развитие современных систем контроля в российских поликлиниках, в столичные медицинские здания установили 3 766 видеокамер. В каждом здании имеется примерно по девять камер. Алексей Хрипун, являющийся руководителем департамента здравоохранения Москвы, рассказал, что камеры разместили в вестибюлях, в кабинетах, куда приходят за справками, на входе, в коридорах отделений, а также прочих местах. С камер видео направляется в реальном времени к главному штабу работы с ЕМИАС - Единой медицинской информационно-аналитической системой.

За всем следят 15 сотрудников ситуационного центра. ЕМИАС – это самый крупный информационный ресурс, который интегрирует работу каждой московской поликлиники в одну систему. Всего в нее входит свыше шестисот учреждений.
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 18:45
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