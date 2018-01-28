Поклонница ужаснулась, когда увидела за кулисами "настоящую" Ольгу Бузову

Такое произошло с одной девушкой, которая до недавнего момента считалась фанаткой прославленной телеведущей, певицы и актрисы. В социальной сети она опубликовала пост, полный разочарования и печали.Все поклонники мечтают пообщаться со своими кумирами за кулисами, вне телекамер и журналистов, заполучив, например, желанный автограф или просто пару приятных слов в свой адрес. Уже бывшая поклонница Бузовой с грустью отмечает, что её подобный опыт стал той точкой, с которой её отношение к Ольге кардинально поменялось.В Instagram, на телевидении, концертах и светских мероприятиях Ольга показывает себя милой, общительной, ранимой девушкой, любящей своих фанатов. Каково же было удивление девушки, которая столкнулась с Бузовой, которую доселе не знала - безэмоциональной, высокомерной и холодной.Девушка добавила, что никакой обиды она не чувствует, но разочарование оказалось куда более неприятным, и теперь не находится в себе никакого желания быть фанаткой Ольги Бузовой.