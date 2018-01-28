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Поклонница ужаснулась, когда увидела за кулисами "настоящую" Ольгу Бузову
У Ольги Бузовой много фанатов, готовых на всё ради своей любимицы. Но порой бывает такое, что некогда ярые поклонники превращаются в хейтеров, полностью разочаровываясь в кумире.

Такое произошло с одной девушкой, которая до недавнего момента считалась фанаткой прославленной телеведущей, певицы и актрисы. В социальной сети она опубликовала пост, полный разочарования и печали.

Поклонница ужаснулась, когда увидела за кулисами "настоящую" Ольгу Бузову

Все поклонники мечтают пообщаться со своими кумирами за кулисами, вне телекамер и журналистов, заполучив, например, желанный автограф или просто пару приятных слов в свой адрес. Уже бывшая поклонница Бузовой с грустью отмечает, что её подобный опыт стал той точкой, с которой её отношение к Ольге кардинально поменялось.

В Instagram, на телевидении, концертах и светских мероприятиях Ольга показывает себя милой, общительной, ранимой девушкой, любящей своих фанатов. Каково же было удивление девушки, которая столкнулась с Бузовой, которую доселе не знала - безэмоциональной, высокомерной и холодной.

Девушка добавила, что никакой обиды она не чувствует, но разочарование оказалось куда более неприятным, и теперь не находится в себе никакого желания быть фанаткой Ольги Бузовой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:56
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