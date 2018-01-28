Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии‍

В частности, глава России выразил поздравления тем, что подчеркнул высокую оценку деятельности Земана на посту руководителя Чехии, тогда как полученный результат на выборах в очередной раз утвердил профессионализм и опыт политика, продолжающего служить своему народу. Вместе с тем, Владимир Путин также высказал пожелание в дальнейшем продолжить совместную работу, направленную на расширение взаимодействия между Россией и Чехией, которые и без того придерживаются дружественных отношений.Примечательно, за действующего президента Чехии в выборах отдали свои голоса порядка 51,36 процентов проголосовавших граждан, однако его оппоненту удалось набрать около 48 процента голосов, что является довольно высоким баллом для данного кандидата, ранее являвшегося главой Академии наук Чехии. Всего на территории Чехии приняли участие в голосовании порядка 66 процентов избирателей, имеющих право голоса.