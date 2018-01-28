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В Москве полицейский при задержании убил подозреваемого
В Москве трагически закончилась попытка заключения под стражу правоохранителями подозреваемых в квартирной краже: одного из них застрелили при попытке проявить сопротивление.
В Москве полицейский при задержании убил подозреваемого


Работники угрозыска по восточному админокругу вместе с сотрудниками ГИБДД проводили задержание пятерых преступников. Преступников подозревали в совершении кражи из квартиры.

Один из подозреваемых при попытке его задержать оказал сопротивление, чтобы затем скрыться от полиции. Его стал преследовать представитель ГИБДД. В ответ убегавший накинулся на преследователя с предметом, похожим на нож. Чтобы отразить нападение и защитить свою жизнь, страж порядка выстрелил из табельного пистолета. В результате подозреваемый получил ранение, от которого впоследствии умер на месте ЧП.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:25
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