Зрители уверены, что "Дом-2" уже знает, кто победит в "Свадьбе на миллион"

Кроме того, фолловеры даже не сомневаются, что организаторы заранее знают, кто выйдет первым в "Свадьбе на миллион", и именно поэтому в последнее время так рьяно избавлялись от рейтинговых пар, способных создать некоторые проблемы на пути к воплощению их задуманного в жизнь.Как известно, Марина Африкантова и Роман Капаклы, как и Алексей Чайчиц с Лизой Триандафилиди, не смогут показать себя в конкурсе из-за правил, по которым пары, находящиеся не на Поляне не являются его потенциальными участниками.На Поляне же единственная стойкая и самая известная, без всяких сомнений, пара состоит из беременной Ольги Рапунцель и её мужа Дмитрия Дмитренко.Алексея Купина и Майю Донцову, по мнению многих, также могут вернуть в Москву, поскольку и они давно хотят пожениться и даже планируют детей.Могут быть, конечно, и неожиданные ходы со стороны руководства, но в них слабо верят зрители.