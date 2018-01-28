Зрители уверены, что "Дом-2" уже знает, кто победит в "Свадьбе на миллион"
Свадебный конкурс "Дома-2" на подходе, однако почти все самые известные пары конкурса не смогут участвовать в нём, так как находятся на Сейшельских островах, и зрители решили поразмышлять на эту тему, а также предположить, кто станет победителем.
Кроме того, фолловеры даже не сомневаются, что организаторы заранее знают, кто выйдет первым в "Свадьбе на миллион", и именно поэтому в последнее время так рьяно избавлялись от рейтинговых пар, способных создать некоторые проблемы на пути к воплощению их задуманного в жизнь.
Как известно, Марина Африкантова и Роман Капаклы, как и Алексей Чайчиц с Лизой Триандафилиди, не смогут показать себя в конкурсе из-за правил, по которым пары, находящиеся не на Поляне не являются его потенциальными участниками.
На Поляне же единственная стойкая и самая известная, без всяких сомнений, пара состоит из беременной Ольги Рапунцель и её мужа Дмитрия Дмитренко.
Алексея Купина и Майю Донцову, по мнению многих, также могут вернуть в Москву, поскольку и они давно хотят пожениться и даже планируют детей.
Могут быть, конечно, и неожиданные ходы со стороны руководства, но в них слабо верят зрители.
Кроме того, фолловеры даже не сомневаются, что организаторы заранее знают, кто выйдет первым в "Свадьбе на миллион", и именно поэтому в последнее время так рьяно избавлялись от рейтинговых пар, способных создать некоторые проблемы на пути к воплощению их задуманного в жизнь.
Как известно, Марина Африкантова и Роман Капаклы, как и Алексей Чайчиц с Лизой Триандафилиди, не смогут показать себя в конкурсе из-за правил, по которым пары, находящиеся не на Поляне не являются его потенциальными участниками.
На Поляне же единственная стойкая и самая известная, без всяких сомнений, пара состоит из беременной Ольги Рапунцель и её мужа Дмитрия Дмитренко.
Алексея Купина и Майю Донцову, по мнению многих, также могут вернуть в Москву, поскольку и они давно хотят пожениться и даже планируют детей.
Могут быть, конечно, и неожиданные ходы со стороны руководства, но в них слабо верят зрители.