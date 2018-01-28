Анастасия Макеева у фанатов попросила совета

Анастасия Макеева после развода с супругом Глебом Матвейчуком окунулась в новый роман. Имя нового возлюбленного актриса пока не афиширует, однако есть информация, что её друзья не одобряют выбор артистки. Встав перед выбором - послушать окружение, которое не хочет принимать её выбор или дальше строить отношения с возлюбленным, Макеева обратилась за советом к поклонникам.У Анастасии нашлось много отзывчивых фолловеров, которые предложили ей разные взгляды на проблему. Одни заявили, что скорей всего надо прислушаться к мнению друзей, нежели к мнению возлюбленного. Другие посоветовали задуматься дружба ли это, если друг негативно относятся к выбору артистки. Многие считают, что настоящие друзья не будут злословить, даже если очередной мужчина артистки им не понравился.