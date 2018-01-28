Режиссер Мария Саакян скончалась в возрасте 37 лет

Данную информацию на собственной страничке в известной американской соцсети Facebook сообщил Андрей Плахов, являющийся известным российским кинокритиком. Имеются данные, что у Марии Саакян после её смерти осталось пятеро детей. Её дети проживают совместно с её супругом на территории Соединённых Штатов. Режиссер довольно долгое время боролась с раком. В итоге девушка так и не смогла побороть страшную болезнь.По словам Плахова она являлась талантливым режиссером, сполна отдавалась своему делу, освещая в фильмах глубоко личные переживания касательно детства, эмиграции в РФ. До сих пор современная киноиндустрия не может поверить, что 37-летняя Саакян больше не выпустит собственные фильмы.