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Режиссер Мария Саакян скончалась в возрасте 37 лет
Мария Саакян, являющаяся режиссером известных кинофильмов "Лук, чеснок и перец", "Маяк", "Прощание", скончалась в возрасте тридцати семи лет. Дело в том, что женщина не смогла выдержать борьбы с тяжёлым онкологическим заболеванием.

Режиссер Мария Саакян скончалась в возрасте 37 лет

Данную информацию на собственной страничке в известной американской соцсети Facebook сообщил Андрей Плахов, являющийся известным российским кинокритиком. Имеются данные, что у Марии Саакян после её смерти осталось пятеро детей. Её дети проживают совместно с её супругом на территории Соединённых Штатов. Режиссер довольно долгое время боролась с раком. В итоге девушка так и не смогла побороть страшную болезнь.

По словам Плахова она являлась талантливым режиссером, сполна отдавалась своему делу, освещая в фильмах глубоко личные переживания касательно детства, эмиграции в РФ. До сих пор современная киноиндустрия не может поверить, что 37-летняя Саакян больше не выпустит собственные фильмы.
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 17:05
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