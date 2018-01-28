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Курбан Омаров отключал комментарии в Instagram, проверяя, сколько продержится без мнения людей
Курбан Омаров пообщался с журналистами, рассказав о том, почему отключал комментарии на своей странице в социальной сети Instagram.

Являясь супругом Ксении Бородиной, одной из самых популярных звезд отечественного шоу-бизнеса, Курбан стал сам предметом пристального внимания общественности. Его аккаунт в Instagram насчитывает почти два миллиона подписчиков, а публикации пользуются большой популярностью.

Курбан Омаров отключал комментарии в Instagram, проверяя, сколько продержится без мнения людей

Но в какой-то момент мужчина решил лишить фолловеров возможности отставлять отзывы под его постами. Сразу пошли слухи, что Омаров испугался критики в свой адрес, которой было предостаточно, да и сейчас она никуда не делась.

В интервью бизнесмен объяснил, что обратил внимание на своих знакомых, которые уделяют много времени на чтение комментов в микроблогах. Тогда он решил проверить, как долго продержится без того, чтобы не читать о себе мнение людей в своём Instagram.

Через некоторые время супруг Бородиной снова включил комментарии, поняв, что мнение подписчиков о той или иной поднятой им теме ему очень интересно.

Курбан Омаров и Ксения Бородина состоят в браке с 2015 года. В том же году у пары родилась совместная дочь Теона.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:24
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