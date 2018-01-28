Курбан Омаров отключал комментарии в Instagram, проверяя, сколько продержится без мнения людей

Являясь супругом Ксении Бородиной, одной из самых популярных звезд отечественного шоу-бизнеса, Курбан стал сам предметом пристального внимания общественности. Его аккаунт в Instagram насчитывает почти два миллиона подписчиков, а публикации пользуются большой популярностью.Но в какой-то момент мужчина решил лишить фолловеров возможности отставлять отзывы под его постами. Сразу пошли слухи, что Омаров испугался критики в свой адрес, которой было предостаточно, да и сейчас она никуда не делась.В интервью бизнесмен объяснил, что обратил внимание на своих знакомых, которые уделяют много времени на чтение комментов в микроблогах. Тогда он решил проверить, как долго продержится без того, чтобы не читать о себе мнение людей в своём Instagram.Через некоторые время супруг Бородиной снова включил комментарии, поняв, что мнение подписчиков о той или иной поднятой им теме ему очень интересно.Курбан Омаров и Ксения Бородина состоят в браке с 2015 года. В том же году у пары родилась совместная дочь Теона.