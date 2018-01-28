В Google Maps найдены координаты пришельцев в Аргентине

Уфологам оказалось крайне интересно изучить полученное на карте место, где можно четко увидеть периодическое появление необычного космического аппарата, который на некоторое время улетает, а позже возвращается на свою точку. Что касается вида данной конструкции, то она имеет форму спирали, чего никогда ранее не встречалось учеными. Ряд экспертов высказали мнение, что обнаруженный остров является главным местом, куда прибывают инопланетные гости, тем самым видя его наиболее безопасным и надежным для своих визитов.В настоящее время координаты уже заявлены для всех желающих: 34 ° 15'07.8 ю. ш. и 58 ° 49'47.4 з. д. Как ни странно, в Аргентине значительно чаще появляются случаи обнаружения следов пришельцев, которым именно эта страна в большей степени нравится по каким-либо причинам. Пока разработчики приложения до сих пор умалчивают мнение относительно появившихся странных мест на карте. Не исключается, что обнаруженные формы на карте являются лишь дефектом прорисовки картинки со спутника, нежели чем-то инопланетным.