В Великобритании разработали диету на основе гамбургеров и шашлыков

Примечательно, при осуществлении методики человеку не обязательно отказываться от таких приятных вещей, как употребление шашлыка или гамбургеров. Джо Викс, автор разработанного метода утверждает, что ограничение в количестве и выборе блюд в меньшей степени способствует достижению желаемого эффекта в похудении, тогда как следует уделять внимание более важным вещам.Однако для того, чтобы употреблять всеми любимые гамбургеры следует все же выполнять определенные правила, заключающиеся в важности посещения тренажерного зала. Как ни странно, желающие худеть и кушать вкусные блюда готовы даже на то, чтобы проходить физические нагрузки, при этом продолжать наслаждаться гамбургерами и шашлыками. Подобная теория неоднократно уже высказывалась различными специалистами, тогда как конкретные примеры показали, что взаимодействие активных физических упражнений и употребление вкусных мясных блюд никак не мешают постепенному снижению веса.