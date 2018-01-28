В Великобритании разработали диету на основе гамбургеров и шашлыков
Сегодня стало известно об уникальном методе похудения, который разработал британский фитнес-тренер, методы которого придутся по вкусу большинству любителей поесть. В частности, для безопасного похудения им не предлагается отказываться от калорийных блюд.
Примечательно, при осуществлении методики человеку не обязательно отказываться от таких приятных вещей, как употребление шашлыка или гамбургеров. Джо Викс, автор разработанного метода утверждает, что ограничение в количестве и выборе блюд в меньшей степени способствует достижению желаемого эффекта в похудении, тогда как следует уделять внимание более важным вещам.
Однако для того, чтобы употреблять всеми любимые гамбургеры следует все же выполнять определенные правила, заключающиеся в важности посещения тренажерного зала. Как ни странно, желающие худеть и кушать вкусные блюда готовы даже на то, чтобы проходить физические нагрузки, при этом продолжать наслаждаться гамбургерами и шашлыками. Подобная теория неоднократно уже высказывалась различными специалистами, тогда как конкретные примеры показали, что взаимодействие активных физических упражнений и употребление вкусных мясных блюд никак не мешают постепенному снижению веса.
Примечательно, при осуществлении методики человеку не обязательно отказываться от таких приятных вещей, как употребление шашлыка или гамбургеров. Джо Викс, автор разработанного метода утверждает, что ограничение в количестве и выборе блюд в меньшей степени способствует достижению желаемого эффекта в похудении, тогда как следует уделять внимание более важным вещам.
Однако для того, чтобы употреблять всеми любимые гамбургеры следует все же выполнять определенные правила, заключающиеся в важности посещения тренажерного зала. Как ни странно, желающие худеть и кушать вкусные блюда готовы даже на то, чтобы проходить физические нагрузки, при этом продолжать наслаждаться гамбургерами и шашлыками. Подобная теория неоднократно уже высказывалась различными специалистами, тогда как конкретные примеры показали, что взаимодействие активных физических упражнений и употребление вкусных мясных блюд никак не мешают постепенному снижению веса.
Технологии / Наука
Добавил: maxran Вчера, 16:16