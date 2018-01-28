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В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад
В Швеции скончался Ингвар Кампрад - основатель компании IKEA. На момент кончины Кампраду исполнился 91 год.

В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

Основатель компании IKEA скончался, когда он находился в Смоланде в своем доме в окружении своих близких людей. Перед кончиной он долго болел. Предприниматель после себя оставил состояние в $59 млрд. Он основал IKEA в 17 лет. В 1988 году Ингвар отошел от работы, сохранив в компании роль советника. Он запомнился как настоящий целеустремленный бизнесмен с шведским типичным характером. Создатель IKEA несмотря на упрямство и трудолюбие, имел весёлый добрый нрав.

Свой бизнес юный Ингвар начал с продажи соседям спичек, новогодних украшений, карандашей. Его фирма сначала торговала товарами для дома. Кампрад в 1956 году начал торговать мебелью со складов, которые переоборудовал в выставочные залы. Мебель легко собиралась, а также разбиралась, что исключало проблемы с доставкой. В итоге это обеспечило лидерство в разных странах.
В мире / Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 19:40
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