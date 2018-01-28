Фото отчима Елены Хроминой появилось в Сети

Как оказалось, следящие за жизнью на телестройке люди, привыкшие уже давно к загорелым и стройным красавцам и красавицам, не могут понять, как мать Елены могла связать жизнь с "ботаником", именно так назвали многие мужчину. По мнению пользователей Instagram, выглядит этот человек весьма респектабельно, но как-то не очень привлекательно. По всей видимости, считают недоброжелатели, родительница Елены заинтересовалась исключительно его интеллектом.К слову, не обошли стороной снимок и поклонники Хроминой, которые поддерживают не только набирающую популярность блондинку, но и её родных и близких. По их словам, вкусы у всех разные, да и не смотрится отчим Елены совсем плохо. Кроме того, более развитые духовно фолловеры добавили, что судить по внешности глупо.Прежде Хромина разместила в социальной сети фотографию, на которой запечатлена маленькой, после чего ненавистники поспешили отметить, что даже тогда она была страшненькой.