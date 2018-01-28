АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Фото отчима Елены Хроминой появилось в Сети
В Интернете появилась фотография отчима скандальной участницы проекта "Дом-2" Елены Хроминой, которая в последнее время часто критикуется подписчиками, раскритиковали хейтеры и неродного отца девушки.

Как оказалось, следящие за жизнью на телестройке люди, привыкшие уже давно к загорелым и стройным красавцам и красавицам, не могут понять, как мать Елены могла связать жизнь с "ботаником", именно так назвали многие мужчину. По мнению пользователей Instagram, выглядит этот человек весьма респектабельно, но как-то не очень привлекательно. По всей видимости, считают недоброжелатели, родительница Елены заинтересовалась исключительно его интеллектом.

Фото отчима Елены Хроминой появилось в Сети

К слову, не обошли стороной снимок и поклонники Хроминой, которые поддерживают не только набирающую популярность блондинку, но и её родных и близких. По их словам, вкусы у всех разные, да и не смотрится отчим Елены совсем плохо. Кроме того, более развитые духовно фолловеры добавили, что судить по внешности глупо.

Фото отчима Елены Хроминой появилось в Сети

Прежде Хромина разместила в социальной сети фотографию, на которой запечатлена маленькой, после чего ненавистники поспешили отметить, что даже тогда она была страшненькой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:14
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Датские ученые связывают рак с особым ферментом
Эксперт: Навальный становится политическим
Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на
Jeep привезет в Россию четыре новых
В Сети показали видео с заездов Jeep Grand
Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч
Просмотреть все новости