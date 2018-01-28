В Польше житель Украины на грузовике врезался в дом с детьми

В ночь на 28 января в польском Дорогуче 47-летний украинец за рулем многотонного грузовика, в какой-то момент потерявший управление машиной, врезался в дом со спящими людьми. Как рассказали польские правоохранители, машина снесла забор и, разрушив стену здания, въехала в жилую комнату, где на тот момент спали трое детей в возрасте от года до 11 лет.К счастью, в этом ДТП не оказалось пострадавших. По результатам полицейской экспертизы, мужчины за рулем грузовика был трезв. Предварительной версией аварии называют то, что водитель уснул за рулем.В результате аварии жилой дом признан аварийным и непригодным для дальнейшего проживания.