В Польше житель Украины на грузовике врезался в дом с детьми
Ночью в Польше житель Украины, не справившись с управлением, въехал многотонным грузовиком в жилой дом, в котором мирно отдыхала семья с детьми.
В ночь на 28 января в польском Дорогуче 47-летний украинец за рулем многотонного грузовика, в какой-то момент потерявший управление машиной, врезался в дом со спящими людьми. Как рассказали польские правоохранители, машина снесла забор и, разрушив стену здания, въехала в жилую комнату, где на тот момент спали трое детей в возрасте от года до 11 лет.
К счастью, в этом ДТП не оказалось пострадавших. По результатам полицейской экспертизы, мужчины за рулем грузовика был трезв. Предварительной версией аварии называют то, что водитель уснул за рулем.
В результате аварии жилой дом признан аварийным и непригодным для дальнейшего проживания.
В ночь на 28 января в польском Дорогуче 47-летний украинец за рулем многотонного грузовика, в какой-то момент потерявший управление машиной, врезался в дом со спящими людьми. Как рассказали польские правоохранители, машина снесла забор и, разрушив стену здания, въехала в жилую комнату, где на тот момент спали трое детей в возрасте от года до 11 лет.
К счастью, в этом ДТП не оказалось пострадавших. По результатам полицейской экспертизы, мужчины за рулем грузовика был трезв. Предварительной версией аварии называют то, что водитель уснул за рулем.
В результате аварии жилой дом признан аварийным и непригодным для дальнейшего проживания.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 17:15