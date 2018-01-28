NASA запланировало на МКС изучение мышечной атрофии

Представители американского космического агентства считают, что подобное исследование позволит разработать эффективную методику борьбы с мышечной атрофией. Сообщается, что в рамках этого эксперимента члены экипажа МКС будут испытывать на себе препараты, которые изначально рассчитаны на замедление и устранение явления разрушения клеток мышц.Лекарство астронавты станут вводить себе посредством использования специального приспособления, которое будет снабжать организм веществом в течение всего времени. Сам препарат должен вводиться прямо под кожу. Таким образом, астронавтам не нужно отдельно делать постоянные уколы и пить таблетки.