АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

NASA запланировало на МКС изучение мышечной атрофии
Ученые из NASA запланировали на Международной космической станции проведение эксперимента, в рамках которого будет изучаться феномен мышечной атрофии.

NASA запланировало на МКС изучение мышечной атрофии


Представители американского космического агентства считают, что подобное исследование позволит разработать эффективную методику борьбы с мышечной атрофией. Сообщается, что в рамках этого эксперимента члены экипажа МКС будут испытывать на себе препараты, которые изначально рассчитаны на замедление и устранение явления разрушения клеток мышц.

Лекарство астронавты станут вводить себе посредством использования специального приспособления, которое будет снабжать организм веществом в течение всего времени. Сам препарат должен вводиться прямо под кожу. Таким образом, астронавтам не нужно отдельно делать постоянные уколы и пить таблетки.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Датские ученые связывают рак с особым ферментом
Эксперт: Навальный становится политическим
Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на
Jeep привезет в Россию четыре новых
В Сети показали видео с заездов Jeep Grand
Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч
Просмотреть все новости