Эксперты: App Store получает больше прибыли, чем Google Play
Сегодня стало известно, что эксперты одного из аналитических агентств заявили, что прибыль сервиса App Store значительно выше, чем у главного конкурента Google Play. В частности, за последний квартал прошлого года пользователи потратили порядка 11,5 миллиарда долларов.
Более того, в четвертом квартале 2017 года пользователи значительно активнее осуществляли обновление и загрузку приложений, имеющихся в виртуальном сервисе, проявляя к нему повышенный интерес. Кроме того, из 27 миллиардов на долю Google Play приходится лишь 19, а на App Store – 8. Между тем, американский гигант все же сумел настроить свою многомиллионную аудиторию на то, что за игры и программы привыкли платить, тогда как главный конкурент чаще всего радует пользователей бесплатными приложениями для скачивания.
Не исключено, что в скором времени разница в получаемых доходах станет еще выше, так как App Store чаще используется после появления очередной новой программы, которая тестируется и скачивается первостепенно именно здесь. Использование профессионального программного обеспечения на устройствах Apple позволяет существенно стабилизировать объем доходов компании.
Более того, в четвертом квартале 2017 года пользователи значительно активнее осуществляли обновление и загрузку приложений, имеющихся в виртуальном сервисе, проявляя к нему повышенный интерес. Кроме того, из 27 миллиардов на долю Google Play приходится лишь 19, а на App Store – 8. Между тем, американский гигант все же сумел настроить свою многомиллионную аудиторию на то, что за игры и программы привыкли платить, тогда как главный конкурент чаще всего радует пользователей бесплатными приложениями для скачивания.
Не исключено, что в скором времени разница в получаемых доходах станет еще выше, так как App Store чаще используется после появления очередной новой программы, которая тестируется и скачивается первостепенно именно здесь. Использование профессионального программного обеспечения на устройствах Apple позволяет существенно стабилизировать объем доходов компании.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 16:10