Эксперты: App Store получает больше прибыли, чем Google Play‍

Более того, в четвертом квартале 2017 года пользователи значительно активнее осуществляли обновление и загрузку приложений, имеющихся в виртуальном сервисе, проявляя к нему повышенный интерес. Кроме того, из 27 миллиардов на долю Google Play приходится лишь 19, а на App Store – 8. Между тем, американский гигант все же сумел настроить свою многомиллионную аудиторию на то, что за игры и программы привыкли платить, тогда как главный конкурент чаще всего радует пользователей бесплатными приложениями для скачивания.Не исключено, что в скором времени разница в получаемых доходах станет еще выше, так как App Store чаще используется после появления очередной новой программы, которая тестируется и скачивается первостепенно именно здесь. Использование профессионального программного обеспечения на устройствах Apple позволяет существенно стабилизировать объем доходов компании.