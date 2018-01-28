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Беременная Крисси Тейген вышла на люди в откровенном полупрозрачном наряде
Крисси Тейген интересное положение совсем не мешает посещать светские вечеринки. Беременная модель постоянно становится гостьей разных мероприятий с участием звёзд.

Беременная Крисси Тейген вышла на люди в откровенном полупрозрачном наряде


На днях Крисси вместе со своим супругом Джоном Леджендом была приглашена на пре-пати «Грэмми-2018». Для вечеринки модель выбрала изысканный полупрозрачный наряд в пол, имеющий небольшой шлейф. Платье подчеркнуло изменения в фигуре Крисси, при этом добавило образу звезды сексуальности.

Скорей всего, знаменитость соблюдает дресс-код самой церемонии. Недавно звезды приняли решение, что нынешняя «Грэмми» будет проходить в светлых тонах. Тейген уже отрепетировала свой образ на пре-пати. Теперь чтобы зрители оценили очередной соблазнительный наряд, модели нужно дождаться её дефиле на красной дорожке, которое состоится сегодняшней ночью.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
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