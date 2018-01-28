Беременная Крисси Тейген вышла на люди в откровенном полупрозрачном наряде

На днях Крисси вместе со своим супругом Джоном Леджендом была приглашена на пре-пати «Грэмми-2018». Для вечеринки модель выбрала изысканный полупрозрачный наряд в пол, имеющий небольшой шлейф. Платье подчеркнуло изменения в фигуре Крисси, при этом добавило образу звезды сексуальности.Скорей всего, знаменитость соблюдает дресс-код самой церемонии. Недавно звезды приняли решение, что нынешняя «Грэмми» будет проходить в светлых тонах. Тейген уже отрепетировала свой образ на пре-пати. Теперь чтобы зрители оценили очередной соблазнительный наряд, модели нужно дождаться её дефиле на красной дорожке, которое состоится сегодняшней ночью.