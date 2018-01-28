Беременная Крисси Тейген вышла на люди в откровенном полупрозрачном наряде
Крисси Тейген интересное положение совсем не мешает посещать светские вечеринки. Беременная модель постоянно становится гостьей разных мероприятий с участием звёзд.
На днях Крисси вместе со своим супругом Джоном Леджендом была приглашена на пре-пати «Грэмми-2018». Для вечеринки модель выбрала изысканный полупрозрачный наряд в пол, имеющий небольшой шлейф. Платье подчеркнуло изменения в фигуре Крисси, при этом добавило образу звезды сексуальности.
Скорей всего, знаменитость соблюдает дресс-код самой церемонии. Недавно звезды приняли решение, что нынешняя «Грэмми» будет проходить в светлых тонах. Тейген уже отрепетировала свой образ на пре-пати. Теперь чтобы зрители оценили очередной соблазнительный наряд, модели нужно дождаться её дефиле на красной дорожке, которое состоится сегодняшней ночью.
На днях Крисси вместе со своим супругом Джоном Леджендом была приглашена на пре-пати «Грэмми-2018». Для вечеринки модель выбрала изысканный полупрозрачный наряд в пол, имеющий небольшой шлейф. Платье подчеркнуло изменения в фигуре Крисси, при этом добавило образу звезды сексуальности.
Скорей всего, знаменитость соблюдает дресс-код самой церемонии. Недавно звезды приняли решение, что нынешняя «Грэмми» будет проходить в светлых тонах. Тейген уже отрепетировала свой образ на пре-пати. Теперь чтобы зрители оценили очередной соблазнительный наряд, модели нужно дождаться её дефиле на красной дорожке, которое состоится сегодняшней ночью.