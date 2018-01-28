Первый дилерский центр Ford открылся в Дагестане

Благодаря открытию нового автосалона компании Ford в Махачкале появились новые рабочие места. Клиенты смогут приобрести здесь автомобили американского бренда по ценам от производителя. Также в автосалоне обладатели автомобилей Ford смогут провести профилактический осмотр и техобслуживание. Отмечается, что все работы имеют гарантийные сроки, так как дилерский центр оснащён оборудованием по последнему слову техники.Представители Корпорации развития Дагестана сообщили, что организация готова к сотрудничеству и с другими производителями, которые желают открыть на территории республики свои официальные представительства. При этом предприятия, желающие стать представителями компаний, получат финансовую поддержку.