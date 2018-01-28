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Первый дилерский центр Ford открылся в Дагестане
В Дагестане открылся первый дилерский центр американского бренда Ford. Отмечается, что новый автомобильный салон был открыт в Махачкале при поддержке Корпорации развития Дагестана.

Первый дилерский центр Ford открылся в Дагестане


Благодаря открытию нового автосалона компании Ford в Махачкале появились новые рабочие места. Клиенты смогут приобрести здесь автомобили американского бренда по ценам от производителя. Также в автосалоне обладатели автомобилей Ford смогут провести профилактический осмотр и техобслуживание. Отмечается, что все работы имеют гарантийные сроки, так как дилерский центр оснащён оборудованием по последнему слову техники.

Представители Корпорации развития Дагестана сообщили, что организация готова к сотрудничеству и с другими производителями, которые желают открыть на территории республики свои официальные представительства. При этом предприятия, желающие стать представителями компаний, получат финансовую поддержку.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:00
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