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Ученые заинтересовались загадочными радиосигналами из далекого космоса
Астрономы уже долгое время получают из космоса вспышки радиоволн. Также они отмечают, что в последнее время получаемые радиосигналы стали еще сильнее.

Ученые заинтересовались загадочными радиосигналами из далекого космоса


Известно, что в последний раз такой сигнал был зафиксирован телескопом в Обсерватории Аресибо, расположенной в Пуэрто-Рико, а также Обсерваторией Грин-Банка в Западной Вирджинии. После анализа полученных данных астрономы пришли к выводу, что радиоволны увеличили силу и частоту.

Эксперты в области астрономии и космологии считают, что причиной таких радиовсплесков может являться нейтронная звезда, находящаяся с возле черной дыры. В частности астрофизик Джейсон Хесселс, который представляет Амстердамский университет, уверен, что новые телескопы позволят ученым в будущем увидеть такие странные объекты и получить ответы на сегодняшние вопросы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:50
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