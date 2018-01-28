Ученые заинтересовались загадочными радиосигналами из далекого космоса
Астрономы уже долгое время получают из космоса вспышки радиоволн. Также они отмечают, что в последнее время получаемые радиосигналы стали еще сильнее.
Известно, что в последний раз такой сигнал был зафиксирован телескопом в Обсерватории Аресибо, расположенной в Пуэрто-Рико, а также Обсерваторией Грин-Банка в Западной Вирджинии. После анализа полученных данных астрономы пришли к выводу, что радиоволны увеличили силу и частоту.
Эксперты в области астрономии и космологии считают, что причиной таких радиовсплесков может являться нейтронная звезда, находящаяся с возле черной дыры. В частности астрофизик Джейсон Хесселс, который представляет Амстердамский университет, уверен, что новые телескопы позволят ученым в будущем увидеть такие странные объекты и получить ответы на сегодняшние вопросы.
Известно, что в последний раз такой сигнал был зафиксирован телескопом в Обсерватории Аресибо, расположенной в Пуэрто-Рико, а также Обсерваторией Грин-Банка в Западной Вирджинии. После анализа полученных данных астрономы пришли к выводу, что радиоволны увеличили силу и частоту.
Эксперты в области астрономии и космологии считают, что причиной таких радиовсплесков может являться нейтронная звезда, находящаяся с возле черной дыры. В частности астрофизик Джейсон Хесселс, который представляет Амстердамский университет, уверен, что новые телескопы позволят ученым в будущем увидеть такие странные объекты и получить ответы на сегодняшние вопросы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:50