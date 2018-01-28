В Сети показали первый в мире раскладной смартфон iPhone X‍

Большинство экспертов по достоинству оценили столь революционный стиль устройства, тогда как в сети продолжается активное обсуждение преимуществ и недостатков данной модели. Более того, сейчас появились новые видеоролики, на которых можно увидеть раскладную модификацию устройства iPhone X, который получил одновременно три дисплея. Помимо этого, нижний дисплей используется для того, чтобы управлять смайлами и клавиатурой.Верхняя часть применяется преимущественно для управления чатом или браузером в устройстве. В том случае, если смартфон сложить, то на среднем дисплее не составит труда увидеть самые важные сведения, касающиеся отправленных сообщений и пропущенных вызовов. Не исключено, что новая модификация iPhone X сможет оказаться еще более интересной и привлекательной для большинства фанатов, которые одобряют столь революционные решения разработчиков. Между тем, ряд аналитиков предполагают, что новая модель американского смартфона обойдется клиентам по цене около 1500 долларов.