Новобранцы в спецназе ЗВО приступили к освоению бронированных авто «Тайфун»
Новобранцы бригады спецназначения Западного военного округа, которых призвали в Вооружённые Силы Российской Федерации осенью прошлого года, приступили к освоению современных новых бронеавтомобилей «Тайфун» в рамках полигона, который расположен в Тамбовской обл.
Водители на специализированном автодроме отрабатывают вождение современной техники на пересеченной местности, в разных погодных условиях, осваивают навыки эффективного безопасного маневрирования на скорости, а также движения в составе колонны при минимально и максимально допустимых скоростях. При этом в программе подготовки запланировали огонь с брони во время движения, ведение оборонительного боя, спешивание, а также выход из окружения.
Военнослужащие на заключительном этапе совершат многокилометровый марш, противодействие возможным диверсионно-разведывательным группам противника, преодоление искусственных/естественных препятствий.
Водители на специализированном автодроме отрабатывают вождение современной техники на пересеченной местности, в разных погодных условиях, осваивают навыки эффективного безопасного маневрирования на скорости, а также движения в составе колонны при минимально и максимально допустимых скоростях. При этом в программе подготовки запланировали огонь с брони во время движения, ведение оборонительного боя, спешивание, а также выход из окружения.
Военнослужащие на заключительном этапе совершат многокилометровый марш, противодействие возможным диверсионно-разведывательным группам противника, преодоление искусственных/естественных препятствий.
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 19:30