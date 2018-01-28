Новобранцы в спецназе ЗВО приступили к освоению бронированных авто «Тайфун»

Водители на специализированном автодроме отрабатывают вождение современной техники на пересеченной местности, в разных погодных условиях, осваивают навыки эффективного безопасного маневрирования на скорости, а также движения в составе колонны при минимально и максимально допустимых скоростях. При этом в программе подготовки запланировали огонь с брони во время движения, ведение оборонительного боя, спешивание, а также выход из окружения.Военнослужащие на заключительном этапе совершат многокилометровый марш, противодействие возможным диверсионно-разведывательным группам противника, преодоление искусственных/естественных препятствий.