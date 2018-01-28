СМИ: Максим Галкин изменяет Алле Пугачевой с молодыми девушками

Примечательно, пожелавшие остаться неизвестными некоторыми знакомые семьи Галкина и Пугачевой раскрыли некоторые ранее засекреченные подробности. В частности, в СМИ активно распространяется слух о том, что в звездной паре в настоящее время не самые приятные времена и отношения оказались в кризисном состоянии. По сообщению издания n4k, Максим Галкин на протяжении некоторого времени изменяет своей жене с молодыми дамами, тогда как примадонна узнала об этом факте буквально совсем недавно. Несмотря на то, что данная информация пока является лишь слухом, однако источники утверждают, что Алла Пугачева крайне огорчена неприятным фактом.Несмотря на то, что сам шоумен отрицает любые связи с другими женщинами, однако последний слух демонстрирует возможную связь Максима Галкина с девушкой из Украины. Остается лишь надеяться на то, что данные слухи не имеют ничего общего с действительностью и истинные отношения в паре Галкина и Пугачевой не вызывают никаких опасений.