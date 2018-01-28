АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

СМИ: Максим Галкин изменяет Алле Пугачевой с молодыми девушками
Российский шоумен и телеведущий Максим Галкин в очередной раз оказался в центре вымышленного скандала. В частности, некоторые пользователи уличили молодого человека в измене Алле Пугачевой с другими представительницами слабого пола.

Примечательно, пожелавшие остаться неизвестными некоторыми знакомые семьи Галкина и Пугачевой раскрыли некоторые ранее засекреченные подробности. В частности, в СМИ активно распространяется слух о том, что в звездной паре в настоящее время не самые приятные времена и отношения оказались в кризисном состоянии. По сообщению издания n4k, Максим Галкин на протяжении некоторого времени изменяет своей жене с молодыми дамами, тогда как примадонна узнала об этом факте буквально совсем недавно. Несмотря на то, что данная информация пока является лишь слухом, однако источники утверждают, что Алла Пугачева крайне огорчена неприятным фактом.

СМИ: Максим Галкин изменяет Алле Пугачевой с молодыми девушками


Несмотря на то, что сам шоумен отрицает любые связи с другими женщинами, однако последний слух демонстрирует возможную связь Максима Галкина с девушкой из Украины. Остается лишь надеяться на то, что данные слухи не имеют ничего общего с действительностью и истинные отношения в паре Галкина и Пугачевой не вызывают никаких опасений.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: maxran Вчера, 15:55
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Датские ученые связывают рак с особым ферментом
Эксперт: Навальный становится политическим
Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на
Jeep привезет в Россию четыре новых
В Сети показали видео с заездов Jeep Grand
Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч
Просмотреть все новости