Ученые считают, что одиночество приравнивается выкуриванию 15 сигарет в день

Профессор психологии из Рурского университета Бохума Майке Луман рассказал о том, что каждый пятый человек в Германии в возрасте 85 лет чувствует одиночество, а представители возрастной группы 45-60 встречаются с таким «диагнозом» через каждого седьмого жителя.Считается, что одиночество способствует появлению деменции у людей, которые являются одинокими. Также ученые сравнили одиночество с выкуриванием 15 сигарет каждый день.