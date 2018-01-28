Ученые считают, что одиночество приравнивается выкуриванию 15 сигарет в день
Британские ученые в прошлом году опубликовали данные со своего аналитического исследования, в рамках которого изучали, сколько жителей государства чувствуют себя одинокими или таковыми являются. В результате оказалось, что около 9 миллионов человек живут с чувством одиночества, а примерно 200 тысяч пожилых людей редко общаются со своими родственниками или друзьями.
Профессор психологии из Рурского университета Бохума Майке Луман рассказал о том, что каждый пятый человек в Германии в возрасте 85 лет чувствует одиночество, а представители возрастной группы 45-60 встречаются с таким «диагнозом» через каждого седьмого жителя.
Считается, что одиночество способствует появлению деменции у людей, которые являются одинокими. Также ученые сравнили одиночество с выкуриванием 15 сигарет каждый день.
Профессор психологии из Рурского университета Бохума Майке Луман рассказал о том, что каждый пятый человек в Германии в возрасте 85 лет чувствует одиночество, а представители возрастной группы 45-60 встречаются с таким «диагнозом» через каждого седьмого жителя.
Считается, что одиночество способствует появлению деменции у людей, которые являются одинокими. Также ученые сравнили одиночество с выкуриванием 15 сигарет каждый день.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:20