Анастасия Волочкова показала на фото своего любимого

Как и подозревали многие подписчики Волочковой, действующим любовником балерины оказался программист Михаил, слухи о связи с которым она всячески опровергала. Некоторое время назад «подозреваемый» в любовной связи с Волочковой опубликовал в собственном блоге интимный снимок с ней, а чуть позже фото продублировала и сама Настя уже у себя с подписью «Любите и будьте любимы!».Что-то подтолкнуло Настю начать публикацию общих откровенных снимков. К сожалению, звезда закрыла возможность делать комментарии: природное чутье подсказало балерине, что будет «горячо». Однако находчивые поклонники принялись бурно обсуждать выбор Волочковой под другими публикациями женщины. По мнению комментирующих, Михаил не способен подарить любимой ни дорогие путешествия, ни белые майбахи. Многие читатели Анастасии просили ее открыть комментарии, мотивируя тем, что их чтение – «просто антидепрессанты».