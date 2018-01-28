Алексей Панин в постели размышлял о жизни и любви

Необычным снимком, как отметили подписчики, Панин подчеркнул непосредственность внутреннего мира и уникальность своего характера. На новом фото, которое актер сопроводил размышлениями касательно жизни и любви, он изображён в постели с задумчивым взглядом и обнаженным торсом.Фолловеров привлекла внимание татуировка на предплечье артиста, где изображен счастливый мужчина и женщина. Некоторые поклонники предположили, что на этом рисунке изображен он и его любимая девушка. Подписчики посоветовали актёру не впадать в депрессию, при этом наслаждаться жизнью. Многие фанаты отметили, что Алексей, «как всегда гениален и красив».