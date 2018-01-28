Лилия Четрару заявила, что Лера Фрост обвиняет её в своих же грехах

"Когда-то я попросила её выставить у себя на странице пост, потому что на Новый год мне нужно было платье, а денег тратить не хотелось. Лера тогда ответила, что ничем не может мне помочь, потому что за каждый пост должна отстегивать своему директору", - ответила Лилия, добавив, что Лера выгляди смешно.

Прежде Лера поведала, как Четрару донашивала её одежду, но даже не помогла ей с рекламным постом, однако возлюбленная Сергея Захарьяша отрицает ситуацию с рекламой. Кроме того, Фрост отметила, что в Лилии и прежде разочаровывались люди, и причины у них на то были серьёзные.Про донашивание вещей Лилия сказала, что действительно носила спортивный костюм Леры, но подруга сама сказала, что больше не собирается его надевать, и не забыла при этом унести с периметра много чужих вещей.Лилия Четрару и Сергей Захарьяш недавно покинули проект, но за периметром у них уже появились проблемы - бизнесом парня заинтересовала полиция. Лера Фрост и Захар Саленко оставили проект прежде.