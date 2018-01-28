АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Лилия Четрару заявила, что Лера Фрост обвиняет её в своих же грехах
Бывшая участница "Дома-2" Лилия Четрару, которая больше не считает подругой Леру Фрост, высказалась по поводу выпадов девушки Захара Саленко, заявив, что всё то, в чём она её обвиняет, делала и сама.

Прежде Лера поведала, как Четрару донашивала её одежду, но даже не помогла ей с рекламным постом, однако возлюбленная Сергея Захарьяша отрицает ситуацию с рекламой. Кроме того, Фрост отметила, что в Лилии и прежде разочаровывались люди, и причины у них на то были серьёзные.

Лилия Четрару заявила, что Лера Фрост обвиняет её в своих же грехах

"Когда-то я попросила её выставить у себя на странице пост, потому что на Новый год мне нужно было платье, а денег тратить не хотелось. Лера тогда ответила, что ничем не может мне помочь, потому что за каждый пост должна отстегивать своему директору", - ответила Лилия, добавив, что Лера выгляди смешно.

Лилия Четрару заявила, что Лера Фрост обвиняет её в своих же грехах

Про донашивание вещей Лилия сказала, что действительно носила спортивный костюм Леры, но подруга сама сказала, что больше не собирается его надевать, и не забыла при этом унести с периметра много чужих вещей.

Лилия Четрару и Сергей Захарьяш недавно покинули проект, но за периметром у них уже появились проблемы - бизнесом парня заинтересовала полиция. Лера Фрост и Захар Саленко оставили проект прежде.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:46
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Датские ученые связывают рак с особым ферментом
Эксперт: Навальный становится политическим
Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на
Jeep привезет в Россию четыре новых
В Сети показали видео с заездов Jeep Grand
Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч
Просмотреть все новости