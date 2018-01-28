В сеть выложили первые шпионские снимки нового Toyota RAV4

Новый автомобиль Toyota FT-AC запечатлели фотошпионы во время прохождения дорожных тестов, при этом кроссовер был скрыт под камуфляжное покрытие. Однако специалистам это не помешало рассмотреть во внешности кроссовера Toyota RAV4 некоторые сходства с концептом Toyota FT-AC, который был представлен на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.Предполагается, что новый кроссовер Toyota RAV4 будет существенно отличаться от автомобиля нынешнего поколения. В частности, у машины более брутальный силуэт и размашистые тяжёлые линии.Эксперты полагают, что новое поколение Toyota RAV4 будет построено на производственной платформе TNGA, на которой построены такие модели, как Prius, Camry и C-HR. Однако данную информацию производители пока не подтвердили.