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В сеть выложили первые шпионские снимки нового Toyota RAV4
Впервые сеть просочились фотографии нового кроссовера Toyota RAV4. Официальная презентация нового автомобиля Toyota RAV4 состоится на одном из автосалонов в этом году.

В сеть выложили первые шпионские снимки нового Toyota RAV4


Новый автомобиль Toyota FT-AC запечатлели фотошпионы во время прохождения дорожных тестов, при этом кроссовер был скрыт под камуфляжное покрытие. Однако специалистам это не помешало рассмотреть во внешности кроссовера Toyota RAV4 некоторые сходства с концептом Toyota FT-AC, который был представлен на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Предполагается, что новый кроссовер Toyota RAV4 будет существенно отличаться от автомобиля нынешнего поколения. В частности, у машины более брутальный силуэт и размашистые тяжёлые линии.

Эксперты полагают, что новое поколение Toyota RAV4 будет построено на производственной платформе TNGA, на которой построены такие модели, как Prius, Camry и C-HR. Однако данную информацию производители пока не подтвердили.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:05
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