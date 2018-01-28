Подписчики заметили, что левая грудь Кати Жужи намного больше правой

В настоящее время не обременённая работой телезвезда находится со своей семьёй на Мальдивах, где наслаждается благоприятным климатом и другими различными радостями. Обстановка позволяет создавать множество фотографий в купальнике, что и делает Катя.Накануне появился ещё один подобный снимок. Жужа позирует на фоне природы в пёстром раздельном купальнике и тунике.Некоторые подписчики обратили внимание, что левая грудь девушки по размеру кажется больше правой, и этот момент стал весьма обсуждаемым и неоднозначным. Хотя большинство не стало заострять внимание на данной детали, просто похвалив Катю за красивую фигуру и умение позировать перед камерой.Заинтересованные пользователи пытались разузнать лично у Жужи по поводу груди, но телеведущая решила не отвечать на неудобные вопросы. В любом случае публикация за пару часов набрала десятки тысяч "лайков" и сотни комментариев, доказывая в очередной раз популярность Кати в социальных сетях.