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Подписчики заметили, что левая грудь Кати Жужи намного больше правой
Бывшая участница и ведущая скандального телешоу "Дом-2" Катя Жужа в Instagram опубликовала очередное фото пикантного формата, которое вызвало ожесточённые споры среди пользователей Сети.

В настоящее время не обременённая работой телезвезда находится со своей семьёй на Мальдивах, где наслаждается благоприятным климатом и другими различными радостями. Обстановка позволяет создавать множество фотографий в купальнике, что и делает Катя.

Подписчики заметили, что левая грудь Кати Жужи намного больше правой

Накануне появился ещё один подобный снимок. Жужа позирует на фоне природы в пёстром раздельном купальнике и тунике.

Некоторые подписчики обратили внимание, что левая грудь девушки по размеру кажется больше правой, и этот момент стал весьма обсуждаемым и неоднозначным. Хотя большинство не стало заострять внимание на данной детали, просто похвалив Катю за красивую фигуру и умение позировать перед камерой.

Заинтересованные пользователи пытались разузнать лично у Жужи по поводу груди, но телеведущая решила не отвечать на неудобные вопросы. В любом случае публикация за пару часов набрала десятки тысяч "лайков" и сотни комментариев, доказывая в очередной раз популярность Кати в социальных сетях.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:33
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