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МО РФ планирует обеспечить гражданских служащих меховыми шапками
МО планирует обеспечить гражданских служащих на федеральном уровне меховыми шапками, женскими шляпами.

МО РФ планирует обеспечить гражданских служащих меховыми шапками

Согласно проекту приказа, гражданским федеральным служащим оборонного ведомства станут выдавать «шапки-ушанки меховые, шапки меховые, шляпы парадные, шляпы повседневные, туфли либо ботинки». Они будут дополнением к повседневным фуражкам, меховые шапки к повседневным кепкам. Женщинам - гражданским служащим выдадут вместо кепки повседневные, а также парадные шляпы. До 09. 02. 2018 года продлится срок обсуждения проекта приказа. Согласно планам, документ в силу вступит в марте.

Стоит отметить, что форма одежды российских федеральных госслужащих МО практически идентична форме одежды российских военных. Отличаются знаки различия: у военнослужащих служащих золотистого цвета, у гражданских – серебристого. Не предусматривается бесплатное обеспечение спецодеждой российских служащих ВС без классных чинов.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
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