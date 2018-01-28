МО РФ планирует обеспечить гражданских служащих меховыми шапками

Согласно проекту приказа, гражданским федеральным служащим оборонного ведомства станут выдавать «шапки-ушанки меховые, шапки меховые, шляпы парадные, шляпы повседневные, туфли либо ботинки». Они будут дополнением к повседневным фуражкам, меховые шапки к повседневным кепкам. Женщинам - гражданским служащим выдадут вместо кепки повседневные, а также парадные шляпы. До 09. 02. 2018 года продлится срок обсуждения проекта приказа. Согласно планам, документ в силу вступит в марте.Стоит отметить, что форма одежды российских федеральных госслужащих МО практически идентична форме одежды российских военных. Отличаются знаки различия: у военнослужащих служащих золотистого цвета, у гражданских – серебристого. Не предусматривается бесплатное обеспечение спецодеждой российских служащих ВС без классных чинов.