В настоящее время лучшим самолетом, который имеется в НАТО, является многоцелевой современный Eurofighter четвёртой генерации. На вооружении США находится самый мощный истребитель F-22 Raptor. Западные СМИ отмечают, что данные военные истребители не конкуренты для российского Су-57. В отношении американских истребителей, принадлежащих к серии Contra Magazin, говорят с нескрываемым скептицизмом.Критикуют в основном производительность и маневренность моделей F-22, а также F-35. Подход Соединённых Штатов в революционном русле непосредственно к разработке истребителей пятой генерации оказался вообще пагубным. СМИ из всех прочих выделяют только штурмовик версии F18 Super Hornet.