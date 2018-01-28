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Запад объяснил, почему отечественный Су-57 создал проблемы для НАТО
Западные средства массовой информации объяснили, почему самолет РФ марки Су-57 для НАТО создал проблемы. Как стало известно, данный истребитель не имеет равных в Соединённых Штатах и странах находящихся в составе военного ведомства.

Запад объяснил, почему отечественный Су-57 создал проблемы для НАТО

В настоящее время лучшим самолетом, который имеется в НАТО, является многоцелевой современный Eurofighter четвёртой генерации. На вооружении США находится самый мощный истребитель F-22 Raptor. Западные СМИ отмечают, что данные военные истребители не конкуренты для российского Су-57. В отношении американских истребителей, принадлежащих к серии Contra Magazin, говорят с нескрываемым скептицизмом.

Критикуют в основном производительность и маневренность моделей F-22, а также F-35. Подход Соединённых Штатов в революционном русле непосредственно к разработке истребителей пятой генерации оказался вообще пагубным. СМИ из всех прочих выделяют только штурмовик версии F18 Super Hornet.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 18:20
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