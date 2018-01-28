В России начали испытывать экзоскелеты для военных

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день завершили научно-исследовательскую работу по определению требований к индивидуальной боевой экипировке третьей генерации для военнослужащих. Сейчас проводятся опытно-конструкторские работы по созданию комплекта. Конкретные ОКР могут открыть по решению МО, руководствуясь госпрограммой вооружения. В комплект "Ратник-3" войдут системы передачи данных, связи, жизнеобеспечения, энергообеспечения, поражения, защиты. Он может включать специальный боевой экзоскелет, основательно усиливающий физические возможности военнослужащих.Сейчас пассивные экзоскелеты испытываются саперами. Также проводятся испытания активных экзоскелетов, которым пока далеко до совершенства, из-за отсутствия автономных источников питания.