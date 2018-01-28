Адель и Селин Дион планируют спеть дуэтом

Известно, что Селин Дион и Адель на протяжении длительного времени дружат. Звёзды часто ходят на концерты друг друга, при этом не скрывают приятельских отношений. Недавно победительница Евровидения опять побывала на сольном концерте Дион и после выступления за кулисами вместе сфотографировались.Журналисты спросили у артисток, когда же фанаты смогут насладиться их совместной работой, на что певицы дали небезнадёжный ответ. По их словам, уже скоро поклонники смогут узнать касательно творческих планов обоих артисток. Данным ответом они не подтвердили намечающийся долгожданный дуэт, и не опровергли его вероятное появление. Отсюда следует, что у фанатов есть надежда на существование шанса на запись совместной песни от Селин Дион и Адель.