В Женеве дебютирует электрокар от Джорджетто Джуджаро

Как стало известно концепт оснащён автономными технологиями, за счёт которых господин Джуджаро хотел убрать рулевое колесо, но не пошёл на это. Также седан будет наделён уникальными и инновационными решениями, направленными на эргономику и удобство пользования.Кроме того седан оснащён технологией энергоменеджемента Envision, благодаря которой автомобиль подключается к глобальной энергетической экосистеме. Данная технология работает в режиме реального времени, анализируя данные по хранению и применению энергии.Стоит отметить, что новый концепт станет вторым публично представленным проектом компании GFG Style, собственником которой является сын дизайнера Джорджетто Джуджаро.