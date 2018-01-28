Подписчики Зои Бербер спорят, какой цвет волос актрисе лучше

Двадцать седьмого января вечером пермская актриса Зоя Бербер, более известная по комедийному телесериалу «Реальные пацаны», обнародовала в своем микроблоге Instagram новое фото. Из-за этой публикации подписчики артистки разошлись во мнениях. На данном снимке девушка – жгучая брюнетка. Ранее Бербер, всегда была блондинкой. Полная смена имиджа артистки повергла в шок её почитателей. Некоторые поклонники написали, что блондинкой ей было намного лучше, а этот цвет волос делает девушку старше.Остальная часть фолловеров наоборот говорит, что актрисе новый цвет волос даже очень к лицу. Однако, по мнению продвинутых фанатов, на самом деле Бербер воспользовалась специальным приложением в телефоне, так что как была артистка блондинкой, так ей и осталась. Публикация Зои в течение пятнадцати часов собрала свыше 31 лайка и более 350 комментариев.