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Подписчики Зои Бербер спорят, какой цвет волос актрисе лучше
Зоя Бербер в своем микроблоге Instagram обнародовала снимок в образе брюнетки.

Подписчики Зои Бербер спорят, какой цвет волос актрисе лучше

Двадцать седьмого января вечером пермская актриса Зоя Бербер, более известная по комедийному телесериалу «Реальные пацаны», обнародовала в своем микроблоге Instagram новое фото. Из-за этой публикации подписчики артистки разошлись во мнениях. На данном снимке девушка – жгучая брюнетка. Ранее Бербер, всегда была блондинкой. Полная смена имиджа артистки повергла в шок её почитателей. Некоторые поклонники написали, что блондинкой ей было намного лучше, а этот цвет волос делает девушку старше.

Остальная часть фолловеров наоборот говорит, что актрисе новый цвет волос даже очень к лицу. Однако, по мнению продвинутых фанатов, на самом деле Бербер воспользовалась специальным приложением в телефоне, так что как была артистка блондинкой, так ей и осталась. Публикация Зои в течение пятнадцати часов собрала свыше 31 лайка и более 350 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:30
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