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В Раде рассказали, как могли бы в Украине сохранить Крым
В Раде заявили, что для сохранения в Украине Крыма в 2014 году, предлагалось на полуостров вернуть конституцию 1992 года, наделив его широкими полномочиями.

В Раде рассказали, как могли бы в Украине сохранить Крым

Депутат Верховный Рады Сергей Куницын, являющийся бывшим представителем главы Украины в Крыму, сообщил, что обращался к А. Турчинову, который исполнял в то время обязанности президента. Он предложил созвать Раду для дальнейшего наделения Крыма любыми полномочиями, принятия их в 1 чтении, возвращения в Крым конституции 1992 года. Куницын отметил, что это могло помочь в сохранении Крыма, потому что тогда после Майдана власть была уже слабой. Нужно было только выиграть немного времени для нивелирования референдума. При этом они смогли бы всем наделить Крым, однако отсутствовал бы суверенитет.

Ему на это сказали, что эти предложения являются для РФ главными козырями. Тогда властям не хватило всего недели. Крым присоединился к РФ после референдума в марте 2014-го года.
Политика
Добавил: tantan61 Вчера, 17:20
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