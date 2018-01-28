iPhone 9 получит аккумулятор с большей емкостью

Вследствие таких изменений аналитики придерживаются мнения, что время работы нового устройства будет увеличено и может достигнуть той отметки, до которой дошел в свое время смартфон iPhone 8 Plus, а именно он является одним из самых автономных мобильных девайсов «яблочного» бренда. Разработкой такого аккумулятора должны заняться представители LG Chem.Считается, что из-за этого обновления специалисты Apple задержат выход нового 5,8-дюймового iPhone 9, поэтому в текущем году его ожидать не стоит. Вполне возможно, что корпорация даже откажется от его производства.