Цены на iPhone 6s в России упали почти в два раза

Несмотря на то, что девайс появился на рынке три года назад, он все равно на сегодняшний день остается актуальным, поскольку обладает рядом интересным опций. Следует выделить функцию 3D Touch, с помощью которой система определяет уровень силы нажатия пользователя. С ее помощью можно настроить удобное управление смартфоном. Также нужно отметить вспышку фронтальной камеры Retina Flash. Опция Live Photo тоже является интересной особенностью iPhone 6s.Устройство обладает 4,7-дюймовым дисплеем. Телефон дает возможность пользователю совершать бесконтактные платежи в системе Apple Pay с использованием модуля NFC. Актуальность смартфона собираются поддерживать и в компании Apple, поскольку в 2018, 2019 и 2020 годах он получит обновления ОС.