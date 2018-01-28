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Клинцевич заметил, что Польше нужно разобраться с внутренним фашизмом
Франц Клинцевич, являющийся российским сенатором, отметил, что причиной увеличения националистических, профашистских настроений в Польше, является внутренняя политика страны.

Клинцевич заметил, что Польше нужно разобраться с внутренним фашизмом

Данным мнением Клинцевич поделился после заявления о «российской угрозе» Матеуша Моравецкого, являющегося главой польского кабмина. По мнению Клинцевича Варшаве нужно обратить своё внимание на сложившееся внутренне состояние государства: на фашистские процессы, которые идут сейчас внутри Польши. Сенатор заявил, что РФ не дала повода обвинять себя. По его словам такие заявления в сторону России негативно отражаются на складывающихся российско-польских отношениях.

Президент РФ высказался касательно недавних заявлений Польши про «российский след» в гибели бывшего польского президента Леха Качиньского. Путин заявил, что польские специалисты, расследовавшие трагедию, приняли все результаты проверок, сделанные коллегами из России.
Политика
Добавил: tantan61 Вчера, 16:40
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