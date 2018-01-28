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Компания Gigabyte представила новую материнскую плату для майнинга GA-B250-FinTech
Производитель аппаратного обеспечения для ПК Gigabyte запустил новую линейку материнских плат под названием GA-B250-FinTech. В железо можно интегрировать чипы Intel Core 6-го и 7-го поколений, выполненные на основе архитектуры Skylake-S и Kaby Lake-S, а также 12 моделей ускорителей графики, которые предназначены именно для майнинга.

Компания Gigabyte представила новую материнскую плату для майнинга GA-B250-FinTech


Сообщается, что Gigabyte GA-B250-FinTech оснащена тройной системой блоков питания и отдельными кнопками Power и Reset. В плату интегрировано 12 слотов компьютерной шины PCI Express. Модули регулирования напряжения VRM дополнены специальными радиаторами для охлаждения. Самыми слабыми процессорами, которыми можно оснастить материнскую плату, являются чипы Celeron G3900 и Celeron G3900T.

Плата поддерживает работу с оперативной памятью DIMM DDR4-2133/2400, а общий ее объем может составлять 64 Гб. Помимо этого стоит выделить интерфейс SATA, который позволит обмениваться данными с накопителем на скорости 6 Гбит/сек. В разработке еще присутствуют разъемы USB 2.0, USB 3.0, RJ-45, Mini-Jack, PS/2, D-Sub и DVI-D.

Цена вопроса составит 184,9 евро.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:30
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