Ольга Бузова опозорилась пением без фонограммы в Чебоксарах

Перед выступлением артисты решили немного подурачиться в гримёрке и настроиться на позитивный лад. Так, Бузова, например, начала акапелла исполнять своей новый хит "Одна ночь". А бывший участник КВН Сергей Писаренко всё это дело снимал на телефон. В итоге запись оказалась на его странице в социальной сети Instagram.Как и всегда, большинство оказалось не в восторге от "живого" пения 32-летней звезды шоу-бизнеса, которое слишком уж меркнет на фоне того, что выдаёт фонограмма на концертах.А хейтеры не упустили очередной возможности поиздеваться над Ольгой, обсуждая в грубой форму, какая она плохая певица и недостойная актриса. Кроме того, много комментариев посвящено внешности Бузовой, которую считают далекой от симпатичной.Всего видеозапись на данный момент посмотрели более 400 тысяч раз, что для страницы Писаренко является невиданным успехом.