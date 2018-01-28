АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Ольга Бузова опозорилась пением без фонограммы в Чебоксарах
Накануне Ольга Бузова была в Чебоксарах, где приняла участие в юмористическом спектакле "Мужчина нарасхват". Один из коллег по сцене выложил в Сеть видео с поющей без фонограммы ведущей "Дома-2".

Перед выступлением артисты решили немного подурачиться в гримёрке и настроиться на позитивный лад. Так, Бузова, например, начала акапелла исполнять своей новый хит "Одна ночь". А бывший участник КВН Сергей Писаренко всё это дело снимал на телефон. В итоге запись оказалась на его странице в социальной сети Instagram.

Ольга Бузова опозорилась пением без фонограммы в Чебоксарах

Как и всегда, большинство оказалось не в восторге от "живого" пения 32-летней звезды шоу-бизнеса, которое слишком уж меркнет на фоне того, что выдаёт фонограмма на концертах.

А хейтеры не упустили очередной возможности поиздеваться над Ольгой, обсуждая в грубой форму, какая она плохая певица и недостойная актриса. Кроме того, много комментариев посвящено внешности Бузовой, которую считают далекой от симпатичной.

Всего видеозапись на данный момент посмотрели более 400 тысяч раз, что для страницы Писаренко является невиданным успехом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Кабо отметила юбилей и рассказала о
Компания SCG создаст внедорожник, который покорит
Ольга Бузова опозорилась пением без фонограммы в
Стартовал прием предзаказов на смарт-колонку
Стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019
Российский рынок LCV в 2017 году остался на
Просмотреть все новости