Ольга Бузова опозорилась пением без фонограммы в Чебоксарах
Накануне Ольга Бузова была в Чебоксарах, где приняла участие в юмористическом спектакле "Мужчина нарасхват". Один из коллег по сцене выложил в Сеть видео с поющей без фонограммы ведущей "Дома-2".
Перед выступлением артисты решили немного подурачиться в гримёрке и настроиться на позитивный лад. Так, Бузова, например, начала акапелла исполнять своей новый хит "Одна ночь". А бывший участник КВН Сергей Писаренко всё это дело снимал на телефон. В итоге запись оказалась на его странице в социальной сети Instagram.
Как и всегда, большинство оказалось не в восторге от "живого" пения 32-летней звезды шоу-бизнеса, которое слишком уж меркнет на фоне того, что выдаёт фонограмма на концертах.
А хейтеры не упустили очередной возможности поиздеваться над Ольгой, обсуждая в грубой форму, какая она плохая певица и недостойная актриса. Кроме того, много комментариев посвящено внешности Бузовой, которую считают далекой от симпатичной.
Всего видеозапись на данный момент посмотрели более 400 тысяч раз, что для страницы Писаренко является невиданным успехом.
Перед выступлением артисты решили немного подурачиться в гримёрке и настроиться на позитивный лад. Так, Бузова, например, начала акапелла исполнять своей новый хит "Одна ночь". А бывший участник КВН Сергей Писаренко всё это дело снимал на телефон. В итоге запись оказалась на его странице в социальной сети Instagram.
Как и всегда, большинство оказалось не в восторге от "живого" пения 32-летней звезды шоу-бизнеса, которое слишком уж меркнет на фоне того, что выдаёт фонограмма на концертах.
А хейтеры не упустили очередной возможности поиздеваться над Ольгой, обсуждая в грубой форму, какая она плохая певица и недостойная актриса. Кроме того, много комментариев посвящено внешности Бузовой, которую считают далекой от симпатичной.
Всего видеозапись на данный момент посмотрели более 400 тысяч раз, что для страницы Писаренко является невиданным успехом.