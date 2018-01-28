Стартовал прием предзаказов на смарт-колонку Apple HomePod‍

Вместе с тем, приобрести смарт-колонку в официальных магазинах модно будет уже к февралю нынешнего года. Также весной планируется начать продажи долгожданного устройства на европейском рынке – в Германии и во Франции. Несмотря на то, что устройство не имеет каких-то особенных опций, руководство компании установило ценник в размере 349 долларов за единицу. Пока остается неизвестной дата, когда появится в продаже HomePod на российском рынке, однако в течение нынешнего года отечественные покупатели смогут опробовать опции данного гаджета.Из примечательных особенностей HomePod следует выделить возможность автоматического сканирования помещения, тем самым настраивая звук в зависимости от надобности. Высокочастотные динамики и компактный сабвуфер способны повлиять на качественный звук, который получит высокую оценку даже у самых требовательных меломанов. Помимо этого, здесь также имеется система голосового управления для дистанционного управления гаджетом.