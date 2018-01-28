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Примерно 40 лет назад произошел первый космический ядерный удар СССР по Канаде
Примерно 40 лет назад советский спутник с работающим ядерным реактором упал на Канаду из космоса, что стало первым и пока последним ударом, нанесенным по стране с орбиты Земли.

Примерно 40 лет назад произошел первый космический ядерный удар СССР по Канаде


На тот момент произошло ядерное заражение территории, однако человеческих жертв удалось избежать, однако теперь астрофизики всматриваются в небо, пытаясь понять, куда упадет китайская орбитальная установка "Тяньгун-1", напоминает портал Life. На современном корабле нет атомного топлива, хотя использование ядерных реакторов в космосе было оправданным, когда солнечные батареи работают ограниченное количество времени при определенных условиях.

Предполагалось, что ядерные реакторы останутся на орбите, что позволит не заботиться об их захоронении еще 250 лет. Однако падение советского "Космос-954" в 1978 году остановило полеты реакторов на орбиту. Тогда США и Канада потратили порядка $14 млн на устранение последствий, выставив счет СССР.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 16:20
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