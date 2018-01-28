Смартфон OnePlus 6 получил функцию, которую Apple "примеряли" для iPhone X‍

Примечательно, официальные представители китайской компании подтвердили, что в течение нескольких месяцев данная модель смартфона появится на прилавках магазинов. Более того, американский гигант Apple ранее отказалась от весьма привлекательной опции, которая бы могла существенно повысить спрос на свою модель смартфона. Вместе с тем, китайские разработчики OnePlus все же смогли внедрить сканер отпечатков пальцев в дисплей, тем самым повысив заинтересованность продвинутых пользователей в покупке нового флагмана. Несмотря на наличие разрешительных документов, американские конкуренты до сих пор не смогли реализовать интересную технологию сканера в экранах своих смартфонов.Все последующие модели китайской компании OnePlus вполне могут получить опцию сканера отпечатка пальцев в дисплее, став визитной карточкой бренда, стремящегося максимально оперативно внедрять передовые технологии в своих новых моделях смартфонов.