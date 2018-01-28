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Появилась дата запуска ракеты-носителя Falcon Heavy
Илон Маск огласил дату, когда будет произведен первый запуск новой модификации ракеты компании SpaceX - Falcon Heavy. Таким образом, событие запланировано на 6 февраля.

Появилась дата запуска ракеты-носителя Falcon Heavy


О запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Илом Маск уведомил общественность на своей страничке в социальной сети Twitter. Так миссия будет проводиться на территории Космического центра имени Джона Кеннеди. Символично, что старт Falcon Heavy хотят произвести со стартового стола 39А, с которого стартовал «Аполлон».

Также об этой дате запуска ранее говорил представитель пресс-службы NASA Spaceflight Крис Гебхард. По его мнению, это стало очевидным после проведения успешных огневых испытаний двигателей Merlin 1D. Напомним, что прожиг состоялся во Флориде в том же Космическом центре им. Кеннеди. 27 двигателей первой ступени отработали 10 секунд.

В компании SpaceX считают, что ракета Falcon Heavy станет самой мощной из всех на сегодня работающих.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:00
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