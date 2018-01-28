Астрофизики рассказали, чего ожидать от ближайшей к Земле экзопланеты

Планета Proxima b была открыта в 2013 году учеными Чилийской обсерватории, пишет портал РИА Новости. Экзопланета, находящаяся в "зоне обитаемости", трудно различимая на фоне материнской звезды, так как практически не излучает собственного сияния. Proxima b находится ближе к своему светилу, чем Меркурий к Солнцу, но Proxima - красный карлик, поэтому и тепла от него идет меньше.Гравитация звезды притянула планету, которая всегда повернута к светилу одной стороной, ввиду чего одна сторона планеты всегда сильно разогрета, а вторая - чрезмерно охлаждена. Наличие атмосферы на Proxima b выявить не удалось, однако без оболочки звезда должна выжечь все живое на планете.