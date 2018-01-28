Более 63% украинцев готовы зарабатывать деньги в России

Так, несмотря на сегодняшнее политическое направление действующего правительства Украины, 41,9% респондентов считают, что в трудовой миграции в Россию нет ничего плохого, поэтому они согласны работать там. 21,2% украинцев в целом не считают вопрос «где зарабатывать?» важным.Самое интересное, что утвердительные ответы давали во всем регионах страны, при этом количество положительных результатов не очень сильно разнится. Стоит отметить, что в южной и восточной частях Украины было зафиксировано 76,1% и 74,5% положительных ответов. В Центральной и Западной Украине удалось собрать 74% и 58,6% положительных ответов.Помимо работы украинцев опрашивали касательно того чтобы покинуть Украину в случае готовности. В итоге каждый третий респондент изъявил такое желание.