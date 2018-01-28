Инсайдеры подтвердили анонс HTC U12 после выставки MWC 2018‍

Кроме того, в прошлом году тайваньская компания представила на рынке новый смартфон, имеющий топовые характеристики, заслуживающие особого внимания у продвинутых пользователей. Однако нужно учитывать, что слишком частое появление новых моделей способствует утрате интереса у покупателей к еще вчерашним новинкам. Именно по этой причине на выставке MWC 2018 не состоится презентация HTC U12, тем самым дав возможность клиентам несколько передохнуть и дождаться совершенно уникальной модели. Наличие презентации на выставке хоть и позволяет добиться большей популярности, однако эта реклама может оказаться в дальнейшем лишь поводом для огорчения.Не исключено, что появление модели смартфона HTC U12 после пройденного тематического мероприятия приведет к большей волне интереса со стороны потенциальных покупателей, заинтересованных в выборе более свежей и актуальной модели смартфона.