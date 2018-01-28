Инсайдеры подтвердили анонс HTC U12 после выставки MWC 2018
Сегодня стало известно, что новый смартфон HTC U12 будет представлен публике сразу после того, как состоится долгожданная выставка техники MWC 2018. Вместе с тем, некоторые аналитики до сих пор не могут понять логику компании, однако данный риск все же может оказаться крайне оправданным.
Кроме того, в прошлом году тайваньская компания представила на рынке новый смартфон, имеющий топовые характеристики, заслуживающие особого внимания у продвинутых пользователей. Однако нужно учитывать, что слишком частое появление новых моделей способствует утрате интереса у покупателей к еще вчерашним новинкам. Именно по этой причине на выставке MWC 2018 не состоится презентация HTC U12, тем самым дав возможность клиентам несколько передохнуть и дождаться совершенно уникальной модели. Наличие презентации на выставке хоть и позволяет добиться большей популярности, однако эта реклама может оказаться в дальнейшем лишь поводом для огорчения.
Не исключено, что появление модели смартфона HTC U12 после пройденного тематического мероприятия приведет к большей волне интереса со стороны потенциальных покупателей, заинтересованных в выборе более свежей и актуальной модели смартфона.
Кроме того, в прошлом году тайваньская компания представила на рынке новый смартфон, имеющий топовые характеристики, заслуживающие особого внимания у продвинутых пользователей. Однако нужно учитывать, что слишком частое появление новых моделей способствует утрате интереса у покупателей к еще вчерашним новинкам. Именно по этой причине на выставке MWC 2018 не состоится презентация HTC U12, тем самым дав возможность клиентам несколько передохнуть и дождаться совершенно уникальной модели. Наличие презентации на выставке хоть и позволяет добиться большей популярности, однако эта реклама может оказаться в дальнейшем лишь поводом для огорчения.
Не исключено, что появление модели смартфона HTC U12 после пройденного тематического мероприятия приведет к большей волне интереса со стороны потенциальных покупателей, заинтересованных в выборе более свежей и актуальной модели смартфона.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 12:54