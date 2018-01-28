Xiaomi Mi 7 может пропустить выставку MWC-2018‍

В частности, скрывающий свое имя сотрудник известной китайской компании высказал мнение, что устройство до сих пор не было заявлено для предстоящего мероприятия, а следовательно, шансы на премьеру Xiaomi Mi 7 в рамках данной встречи крайне малы. Кроме того, этим же источником заявлено, что на выставке пройдет показ модели Xiaomi Mi Mix 2S, однако анонсирование гаджета состоится раньше положенного срока. Ряд других источников уверены, что компания прибудет на выставку для того, чтобы объявить о разрабатываемом собственном чипсете Xiaomi Surge S2, которым будут оснащаться все остальные устройства.Примечательно, Xiaomi Mi7 может стать далеко не единственным огорчением для миллионов ожидающих данной выставки, так как заявлено, что другой китайский флагман Huawei P11 также не будет продемонстрирован в Барселоне. Вместе с тем, остается еще совсем немного времени, в течение которого производители все же смогут изменить свое решение и порадовать поклонников появлением новых смартфонов с улучшенными техническими параметрами и новыми опциями.