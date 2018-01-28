АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

В России OnePlus 5T упал в цене ниже 30 тысяч рублей‍
Россияне смогут приобрести уникальный китайский смартфона OnePlus 5T, который теперь привлекает в том числе и уменьшенным ценником до 30 тысяч рублей. Несмотря на топовые технические характеристики, для жителей России гаджет стал еще доступнее.

Несмотря на то, что многие эксперты и аналитики максимально рекомендовали воспользоваться новым смартфоном OnePlus 5T, который прозвали «убийцей флагманов», однако теперь появился еще один весомый аргумент, чтобы отказаться от остальных брендовых моделей. Примечательно, ранее на американском и европейском рынке модель продавалась значительно дешевле, чем в России, однако теперь пользователям не составит труда сделать выбор за более умеренный ценник до 30 тысяч рублей.

В России OnePlus 5T упал в цене ниже 30 тысяч рублей&#8205;


Вместе с тем, следует выделить наличие 6-дюймового качественного дисплея, продвинутого процессора Snapdragon 835. Однако пользователи смогут также выбрать и более оптимальную комплектацию. В продаже имеются модели OnePlus 5T с 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти, а также с 64 и 128 гигабайтами встроенной памяти. Клиентам не придется переплачивать за лишние возможности, если нет необходимости в их использовании. Кроме того, смартфон получил и ряд других приятных преимуществ, которыми до сих пор не могут похвастаться ряд флагманских моделей известных брендов.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 11:49
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Кабо отметила юбилей и рассказала о
Компания SCG создаст внедорожник, который покорит
Ольга Бузова опозорилась пением без фонограммы в
Стартовал прием предзаказов на смарт-колонку
Стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019
Российский рынок LCV в 2017 году остался на
Просмотреть все новости