В России OnePlus 5T упал в цене ниже 30 тысяч рублей‍

Несмотря на то, что многие эксперты и аналитики максимально рекомендовали воспользоваться новым смартфоном OnePlus 5T, который прозвали «убийцей флагманов», однако теперь появился еще один весомый аргумент, чтобы отказаться от остальных брендовых моделей. Примечательно, ранее на американском и европейском рынке модель продавалась значительно дешевле, чем в России, однако теперь пользователям не составит труда сделать выбор за более умеренный ценник до 30 тысяч рублей.Вместе с тем, следует выделить наличие 6-дюймового качественного дисплея, продвинутого процессора Snapdragon 835. Однако пользователи смогут также выбрать и более оптимальную комплектацию. В продаже имеются модели OnePlus 5T с 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти, а также с 64 и 128 гигабайтами встроенной памяти. Клиентам не придется переплачивать за лишние возможности, если нет необходимости в их использовании. Кроме того, смартфон получил и ряд других приятных преимуществ, которыми до сих пор не могут похвастаться ряд флагманских моделей известных брендов.