Новый Moto G6 Play показали со всех сторон на видео

Вместе с тем, разработчики до сих пор боятся совершать более радикальные перемены в дизайне смартфона, тем самым придерживаясь устоявшихся параметров стиля. В частности, модель имеет дисплей размером 5,7 дюймов, тогда как ранее экран был менее скромным и компактным. Некоторые эксперты уже поспешили предположить, что данное изменение пойдет на пользу бренду, и покупательский спрос на G6 Play может оказаться на порядок выше. Вместе с тем, никаких технических параметров пока не раскрывается, однако пользователи не исключают, что на задней крышке смартфона разместится сканер отпечатков пальцев, который применяют в большинстве флагманских моделей.Более того, аналитики высказали предположение, что смартфон также получит 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. Однако пользователи смогут приобрести и более бюджетную модификацию смартфона с менее высокими показателями. В качестве основного процессора здесь вероятнее всего выступит известный Snapdragon 430, применяющийся в большинстве продвинутых гаджетов.