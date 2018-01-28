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Новый Moto G6 Play показали со всех сторон на видео
Компания Motorola представила на обозрение общественности трехмерный рендер новейшего смартфона G6 Play, который в скором времени официально представят публике в рамках международной выставки в Каталонии. Модель получила вытянутый дисплей, тем самым став одним из самых необычных в истории компании.

Вместе с тем, разработчики до сих пор боятся совершать более радикальные перемены в дизайне смартфона, тем самым придерживаясь устоявшихся параметров стиля. В частности, модель имеет дисплей размером 5,7 дюймов, тогда как ранее экран был менее скромным и компактным. Некоторые эксперты уже поспешили предположить, что данное изменение пойдет на пользу бренду, и покупательский спрос на G6 Play может оказаться на порядок выше. Вместе с тем, никаких технических параметров пока не раскрывается, однако пользователи не исключают, что на задней крышке смартфона разместится сканер отпечатков пальцев, который применяют в большинстве флагманских моделей.

Новый Moto G6 Play показали со всех сторон на видео


Более того, аналитики высказали предположение, что смартфон также получит 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. Однако пользователи смогут приобрести и более бюджетную модификацию смартфона с менее высокими показателями. В качестве основного процессора здесь вероятнее всего выступит известный Snapdragon 430, применяющийся в большинстве продвинутых гаджетов.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 11:42
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